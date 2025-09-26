Sex, 26 de Setembro

Palestinos

Israel 'esmagou a maior parte da máquina terrorista do Hamas', diz Netanyahu na ONU

Em discurso na Assembleia Geral da ONU, Netanyahu elogiou o que descreveu como uma série de vitórias estratégicas israelenses no último ano

Israel 'esmagou a maior parte da máquina terrorista do Hamas', diz Netanyahu na ONUIsrael 'esmagou a maior parte da máquina terrorista do Hamas', diz Netanyahu na ONU - Foto: AFP

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou nesta sexta-feira (26) que seu país "destruiu a maior parte da máquina terrorista" do grupo armado palestino Hamas e busca concluir o trabalho "o mais rápido possível" em Gaza.

Em discurso na Assembleia Geral da ONU, Netanyahu elogiou o que descreveu como uma série de vitórias estratégicas israelenses no último ano, que também incluíram o ataque ao programa nuclear do Irã e o assassinato do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, no Líbano.

