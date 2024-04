A- A+

CONFLITO Israel está ''lado a lado'' com os EUA frente à ameaça do Irã, diz ministro israelense O Irã, inimigo de Israel e aliado do movimento islamista palestino Hamas, ameaçou "punir" Israel

O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, afirmou nesta sexta-feira (12) que Israel e Estados Unidos estão "lado a lado" frente à ameaça do Irã, após manter conversas com o chefe do Comando Central do Exército americano, Michael Kurilla.

"Nossos inimigos pensam que podem separar Israel e Estados Unidos, mas é justamente o contrário: estão nos unindo e fortalecendo nossos laços", disse Gallant em um comunicado, depois que os dois conversarem sobre as ameaças do Irã de represálias por um ataque contra seu consulado na Síria, atribuído a Israel. "Estamos lado a lado", acrescentou.

O Irã, inimigo de Israel e aliado do movimento islamista palestino Hamas, ameaçou "punir" Israel depois que um ataque ao seu consulado em Damasco, em 1º de abril, matou 16 pessoas, incluindo sete membros da Guarda Revolucionária, o exército ideológico de Teerã.

Irã e Síria atribuíram a culpa do ataque a Israel, que não confirmou o seu envolvimento, mas continua a ser responsabilizado, inclusive pelos seus próprios aliados.

