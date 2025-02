Israel está preparado para retomar combates em Gaza a qualquer momento, diz Netanyahu

A- A+

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou neste domingo que o exército está preparado para retomar os combates "a qualquer momento" na Faixa de Gaza, onde um frágil cessar-fogo com o Hamas está em vigor desde 19 de janeiro.

"Estamos preparados para retomar os combates intensos a qualquer momento, nossos planos operacionais estão prontos", declarou Netanyahu durante uma nova promoção de oficiais, em Holon, no centro de Israel, uma cerimônia exibida ao vivo.

"Em Gaza, eliminamos a maioria das forças organizadas do Hamas [...] Vamos terminar completamente os objetivos da guerra, seja com negociações ou por outros meios", afirmou.

A trégua entrou em vigor em 19 de janeiro, após mais de 15 meses de guerra, desencadeada pelo ataque do movimento islamista palestino Hamas em 7 de outubro de 2023 contra o território israelense.

A primeira das três fases do acordo de cessar-fogo deveria terminar em 1º de março.

No sábado, no que deveria ser a sétima troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos no âmbito da trégua, o Hamas libertou seis reféns, segundo o previsto.

Mas adotou, como já havia ocorrido em outras ocasiões, a encenação de uma cerimônia com combatentes, exibindo cinco reféns em um pódio diante de uma multidão, antes de entregá-los ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV).

Por esta razão, Israel decidiu adiar a liberação de mais de 600 prisioneiros palestinos - que estava prevista para sábado - até que o Hamas pare de libertar os reféns com "cerimônias humilhantes", anunciou Netanyahu no sábado à noite.

