Ter, 05 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça05/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
oriente médio

Israel está pronto para mobilizar 'toda a sua força aérea' contra o Irã 'se necessário'

Exército israelense "permanece em alerta máximo em todas as frentes", disse o chefe do Estado-Maior, Eyal Zamir

Reportar Erro
Israel está pronto para mobilizar 'toda a sua força aérea' contra o Irã 'se necessário'Israel está pronto para mobilizar 'toda a sua força aérea' contra o Irã 'se necessário' - Foto: Jalla Marey / AFP

Israel está preparado para mobilizar "toda a sua força aérea" contra o Irã "se necessário", declarou o novo chefe da Força Aérea israelense nesta terça-feira (5), durante sua cerimônia de posse.

"Estamos monitorando de perto os acontecimentos no Irã e estamos preparados para mobilizar toda a nossa força aérea para o leste, se necessário", afirmou o general Omer Tischler, que sucede o general Tomer Bar neste posto-chave.

Leia também

• Trump pede que Irã aja com inteligência e chegue a um acordo

• Trump diz que China tem sido muito cordial em relação ao Irã e que deve conversar com Xi

• Defesas Aéreas dos Emirados Árabes Unidos 'enfrentam ativamente' mísseis e drones do Irã

O Exército israelense "permanece em alerta máximo em todas as frentes", disse o chefe do Estado-Maior, Eyal Zamir, na mesma cerimônia.

O país está preparado "para responder com força a qualquer tentativa de prejudicar Israel", acrescentou.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter