oriente médio
Israel está pronto para mobilizar 'toda a sua força aérea' contra o Irã 'se necessário'
Exército israelense "permanece em alerta máximo em todas as frentes", disse o chefe do Estado-Maior, Eyal Zamir
Israel está pronto para mobilizar 'toda a sua força aérea' contra o Irã 'se necessário' - Foto: Jalla Marey / AFP
Israel está preparado para mobilizar "toda a sua força aérea" contra o Irã "se necessário", declarou o novo chefe da Força Aérea israelense nesta terça-feira (5), durante sua cerimônia de posse.
"Estamos monitorando de perto os acontecimentos no Irã e estamos preparados para mobilizar toda a nossa força aérea para o leste, se necessário", afirmou o general Omer Tischler, que sucede o general Tomer Bar neste posto-chave.
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O Exército israelense "permanece em alerta máximo em todas as frentes", disse o chefe do Estado-Maior, Eyal Zamir, na mesma cerimônia.
O país está preparado "para responder com força a qualquer tentativa de prejudicar Israel", acrescentou.