cessar-fogo Israel está trabalhando em plano de cessar-fogo, diz Netanyahu, na véspera da reunião com Trump Netanyahu tem enfrentado forte pressão internacional para encerrar a guerra

Na véspera de uma reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse neste domingo, 28, que Israel está trabalhando em um novo plano de cessar-fogo com a Casa Branca, mas os detalhes ainda estão sendo definidos.



Netanyahu tem enfrentado forte pressão internacional para encerrar a guerra, especialmente durante a ofensiva em andamento na Cidade de Gaza.

O número de mortos na guerra entre Israel e Hamas ultrapassou 66 mil palestinos, disse o ministério da Saúde de Gaza neste domingo.



Na reunião de segunda-feira na Casa Branca, a expectativa é de que Trump compartilhe uma nova proposta para acabar com o conflito.



"Estamos trabalhando nisso", disse Netanyahu ao The Sunday Briefing da Fox News. "Ainda não foi finalizado, mas estamos trabalhando com a equipe do presidente Trump, na verdade enquanto falamos, e espero que possamos fazer isso acontecer."



Autoridades árabes informadas sobre o plano dizem que a proposta de 21 pontos pede um cessar-fogo imediato, a libertação de todos os reféns mantidos pelo Hamas dentro de 48 horas e uma retirada gradual das forças israelenses de Gaza.

As autoridades falaram sob condição de anonimato porque a proposta ainda não foi anunciada formalmente.

