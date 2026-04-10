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Assentamentos Israel estabelecerá 34 novos assentamentos na Cisjordânia, segundo ONG e imprensa Segundo a rede i24News, 10 dos 34 seriam postos avançados já existentes, sendo, portanto, legalizados pelo governo

Israel planeja estabelecer 34 novos assentamentos na Cisjordânia movimentados, segundo uma ONG e a mídia local, que afirma que a decisão foi tomada secretamente pelo governo no início de abril.

“O gabinete de segurança decidiu secretamente criar 34 novos assentamentos”, declarou a ONG Paz Agora em um relatório.

Esses 34 novos assentamentos se somariam aos 68 já estabelecidos pelo governo de direita de Benjamin Netanyahu desde o final de 2022.

Segundo a rede i24News, 10 dos 34 assentamentos seriam postos avançados já existentes, sendo, portanto, legalizados pelo governo. Os outros 24 assentamentos serão totalmente novos.

Os novos assentamentos se espalharão do norte ao sul da Cisjordânia, segundo o i24News e o portal de notícias Ynet.

Israel ocupa este território desde 1967.

Excluindo Jerusalém Oriental, anexada por Israel, mais de 500 mil israelenses vivem na Cisjordânia ocupada, em meio a cerca de três milhões de palestinos, em assentamentos considerados ilegais pela ONU, de acordo com o direito internacional.

A ocupação da Cisjordânia continuou sob todos os governos israelenses desde 1967, mas acelerou significativamente desde que a extrema direita chegou ao poder em 2022, formando uma aliança com Netanyahu, e ainda mais após o ataque do movimento islâmico palestino Hamas em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra em Gaza.

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