Israel esvazia três campos de refugiados palestinos na Cisjordânia e proíbe retorno

Notícias Netanyahu afirma estar enfurecido com os monstros do Hamas, após entrega de restos mortais de reféns

Notícias Edifício Holiday, no Recife, é vendido em leilão por R$ 21,5 milhões

Esportes Campeonato Pernambucano: com Sport, Náutico e Retrô, veja como ficam jogos das quartas de final

5