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Guerra no Oriente Médio Israel: Exército diz ter matado dois homens e ferido cinco após ataque na Cisjordânia Equipe relatou que dois homens na faixa dos 20 anos apresentavam ferimentos por arma de fogo nos membros inferiores; um deles estava inconsciente e gravemente ferido

O Exército de Israel afirmou que soldados israelenses mataram a tiros dois homens que teriam lançado um ataque na manhã de sexta-feira, 23, perto da cidade de Hebron, na Cisjordânia ocupada. Segundo equipes de emergência, ao menos cinco pessoas ficaram feridas, algumas em estado crítico, e foram evacuadas para hospitais em Israel.

De acordo com o comunicado militar, após o ataque foram montados bloqueios e restrições de circulação em cidades palestinas da região. Socorristas informaram que, quando chegaram ao local do incidente, próximo ao entroncamento conhecido como Yehuda Junction, ainda havia tiros em andamento. A equipe relatou que dois homens na faixa dos 20 anos apresentavam ferimentos por arma de fogo nos membros inferiores; um deles estava inconsciente e gravemente ferido.

O episódio ocorre a poucos dias das eleições em Israel, marcadas para terça-feira, 27 de outubro de 2026, quando eleitores decidirão se Benjamin Netanyahu terá mais um mandato como primeiro-ministro ou se haverá mudança de comando político. A votação acontece três anos após os ataques liderados pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, que desencadearam a guerra em Gaza.

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