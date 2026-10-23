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Guerra no Oriente Médio

Israel: Exército diz ter matado dois homens e ferido cinco após ataque na Cisjordânia

Equipe relatou que dois homens na faixa dos 20 anos apresentavam ferimentos por arma de fogo nos membros inferiores; um deles estava inconsciente e gravemente ferido

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Colonos israelenses reagem no local de uma troca de tiros anterior entre palestinos armados e forças israelenses, após um incidente no posto de controle norte de Hebron, na Cisjordânia ocupada por Israel, em 23 de outubro de 2026Colonos israelenses reagem no local de uma troca de tiros anterior entre palestinos armados e forças israelenses, após um incidente no posto de controle norte de Hebron, na Cisjordânia ocupada por Israel, em 23 de outubro de 2026 - Foto: Ahmad Gharabli/AFP

O Exército de Israel afirmou que soldados israelenses mataram a tiros dois homens que teriam lançado um ataque na manhã de sexta-feira, 23, perto da cidade de Hebron, na Cisjordânia ocupada. Segundo equipes de emergência, ao menos cinco pessoas ficaram feridas, algumas em estado crítico, e foram evacuadas para hospitais em Israel.

De acordo com o comunicado militar, após o ataque foram montados bloqueios e restrições de circulação em cidades palestinas da região. Socorristas informaram que, quando chegaram ao local do incidente, próximo ao entroncamento conhecido como Yehuda Junction, ainda havia tiros em andamento. A equipe relatou que dois homens na faixa dos 20 anos apresentavam ferimentos por arma de fogo nos membros inferiores; um deles estava inconsciente e gravemente ferido.

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O episódio ocorre a poucos dias das eleições em Israel, marcadas para terça-feira, 27 de outubro de 2026, quando eleitores decidirão se Benjamin Netanyahu terá mais um mandato como primeiro-ministro ou se haverá mudança de comando político. A votação acontece três anos após os ataques liderados pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, que desencadearam a guerra em Gaza.

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