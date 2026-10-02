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Guerra no Oriente Médio Israel flerta com extrema direita europeia e ganha apoios, mas causa desconforto Jordan Bardella, possível primeiro-ministro em caso de vitória de Marine Le Pen nas presidenciais francesas de 2027, "é uma das vozes mais claras na Europa contra o Hamas", escreveu Amichai Chikli na rede social X

Diante de seu isolamento crescente na cena internacional, Israel vem estreitando laços com a extrema direita europeia, apesar do passado antissemita de alguns partidos.

Em resposta às críticas à sua condução da guerra em Gaza, o governo de Benjamin Netanyahu acusa seus detratores de incitar o ódio aos judeus, ao mesmo tempo que se mostra muito conciliador com os líderes políticos que o apoiam.

Após as revelações do site francês Mediapart sobre escritos antissemitas atribuídos a Jordan Bardella, presidente do partido de extrema direita Reagrupamento Nacional, o ministro israelense encarregado do combate ao antissemitismo saiu em sua defesa.

Bardella, possível primeiro-ministro em caso de vitória de Marine Le Pen nas presidenciais francesas de 2027, "é uma das vozes mais claras na Europa contra o Hamas", escreveu Amichai Chikli na rede social X.

עם ישראל לא ישכח את התייצבותו של יצחק עמית לימינה של מפלגת בל״ד - מפלגה לאומנית פלסטינית תומכת טרור.



עמית לא טיפש וכוונתו עטופה במסווה מתוחכם של מילים יפות, אבל מטרתו חדה וברורה לכל מי שעיניו בראשו - למנוע תקדים של פסיקה שתביא לפסילת מועמד לכנסת שתומך בכל נפשו ובכל מאודו ברצח… pic.twitter.com/sK8JUxOECA — עמיחי שיקלי - Amichai Chikli (@AmichaiChikli) October 1, 2026

Ele lembrou que o francês visitou os locais onde ocorreu o ataque de 7 de outubro de 2023, perpetrado por esse movimento palestino e que desencadeou o devastador conflito de Gaza.

O governo de Netanyahu, um dos mais à direita desde a criação do Estado de Israel em 1948, também iniciou a normalização de suas relações na Áustria com o Partido da Liberdade (FPÖ), fundado por antigos nazistas.

"Certificado kosher"

Autoridades israelenses também cortejaram líderes de extrema direita na Suécia, Espanha e Reino Unido, em nome de preocupações comuns em relação ao islamismo e à imigração.

Israel deu uma guinada importante em sua postura diplomática na América Latina após a eleição de líderes pró-Israel da direita linha-dura na Argentina e na Colômbia.

Somente a extrema direita alemã e seu partido AfD ainda permanecem à margem dessa mudança estratégica.

Segundo Jeremy Issacharoff, embaixador de Israel em Berlim entre 2017 e 2022, os partidos europeus de extrema direita tentam obter "uma espécie de certificado kosher", etiqueta para alimentos "aptos" segundo a lei judaica, e assim se distanciar de seu passado antissemita, que continua sendo tóxico para o eleitorado moderado.

Israel deveria, em sua opinião, avaliar primeiro o impacto desse apoio sobre as comunidades judaicas dos países em questão, especialmente na França e na Áustria.

No Reino Unido, alguns líderes judeus ficaram consternados com a visita do ativista de extrema direita Tommy Robinson a Israel, onde suas posições anti-islâmicas foram aplaudidas.

"Rotulado"

Autoridades israelenses também vêm usando uma linguagem cada vez menos diplomática em relação a líderes ocidentais que criticam seu país.

O ministro das Relações Exteriores, Gideon Saar, instou recentemente o líder do partido britânico de extrema direita Reform UK a manifestar sua oposição às sanções impostas pelo governo trabalhista aos produtos importados dos assentamentos israelenses na Cisjordânia ocupada.

Alguns ministros também menosprezaram o chanceler britânico, Ed Miliband, filho de refugiados judeus e defensor das sanções.

Segundo Azriel Bermant, pesquisador do Instituto de Relações Internacionais de Praga, a aproximação de Netanyahu com a extrema direita também tem como objetivo impedir a formação de um consenso europeu contra seu país.

Cita, como exemplo, os vínculos estabelecidos entre Netanyahu e o ex-líder húngaro Viktor Orbán, até a derrota eleitoral deste último em abril.

Em uma entrevista à AFP, um ex-embaixador de Israel na Europa considera que seu país deveria mostrar mais pragmatismo e moderação diante de figuras polêmicas.

"Algum dia, esses governos voltarão a passar da direita para a esquerda, ou vice-versa. E, se você se aliou à extrema direita, fica rotulado de certa maneira", advertiu sob condição de anonimato.

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