Sex, 02 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta02/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Guerra no Oriente Médio

Israel flerta com extrema direita europeia e ganha apoios, mas causa desconforto

Jordan Bardella, possível primeiro-ministro em caso de vitória de Marine Le Pen nas presidenciais francesas de 2027, "é uma das vozes mais claras na Europa contra o Hamas", escreveu Amichai Chikli na rede social X

Reportar Erro
Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel  - Foto: Ronen Zvulun/POOL/AFP

Diante de seu isolamento crescente na cena internacional, Israel vem estreitando laços com a extrema direita europeia, apesar do passado antissemita de alguns partidos.

Em resposta às críticas à sua condução da guerra em Gaza, o governo de Benjamin Netanyahu acusa seus detratores de incitar o ódio aos judeus, ao mesmo tempo que se mostra muito conciliador com os líderes políticos que o apoiam.

Após as revelações do site francês Mediapart sobre escritos antissemitas atribuídos a Jordan Bardella, presidente do partido de extrema direita Reagrupamento Nacional, o ministro israelense encarregado do combate ao antissemitismo saiu em sua defesa.

Bardella, possível primeiro-ministro em caso de vitória de Marine Le Pen nas presidenciais francesas de 2027, "é uma das vozes mais claras na Europa contra o Hamas", escreveu Amichai Chikli na rede social X.

 

Ele lembrou que o francês visitou os locais onde ocorreu o ataque de 7 de outubro de 2023, perpetrado por esse movimento palestino e que desencadeou o devastador conflito de Gaza.

O governo de Netanyahu, um dos mais à direita desde a criação do Estado de Israel em 1948, também iniciou a normalização de suas relações na Áustria com o Partido da Liberdade (FPÖ), fundado por antigos nazistas.

"Certificado kosher"
Autoridades israelenses também cortejaram líderes de extrema direita na Suécia, Espanha e Reino Unido, em nome de preocupações comuns em relação ao islamismo e à imigração.

Israel deu uma guinada importante em sua postura diplomática na América Latina após a eleição de líderes pró-Israel da direita linha-dura na Argentina e na Colômbia.

Somente a extrema direita alemã e seu partido AfD ainda permanecem à margem dessa mudança estratégica.

Segundo Jeremy Issacharoff, embaixador de Israel em Berlim entre 2017 e 2022, os partidos europeus de extrema direita tentam obter "uma espécie de certificado kosher", etiqueta para alimentos "aptos" segundo a lei judaica, e assim se distanciar de seu passado antissemita, que continua sendo tóxico para o eleitorado moderado.

Leia também

• Piloto indiano é aclamado como "herói" após confronto durante voo para Israel

• Israel denuncia 'tentativa de atentado' para enfraquecer relação com Emirados

• Irã recebeu resposta oficial dos Estados Unidos à proposta para acabar com a guerra

Israel deveria, em sua opinião, avaliar primeiro o impacto desse apoio sobre as comunidades judaicas dos países em questão, especialmente na França e na Áustria.

No Reino Unido, alguns líderes judeus ficaram consternados com a visita do ativista de extrema direita Tommy Robinson a Israel, onde suas posições anti-islâmicas foram aplaudidas.

"Rotulado"
Autoridades israelenses também vêm usando uma linguagem cada vez menos diplomática em relação a líderes ocidentais que criticam seu país.

O ministro das Relações Exteriores, Gideon Saar, instou recentemente o líder do partido britânico de extrema direita Reform UK a manifestar sua oposição às sanções impostas pelo governo trabalhista aos produtos importados dos assentamentos israelenses na Cisjordânia ocupada.

Alguns ministros também menosprezaram o chanceler britânico, Ed Miliband, filho de refugiados judeus e defensor das sanções.

Segundo Azriel Bermant, pesquisador do Instituto de Relações Internacionais de Praga, a aproximação de Netanyahu com a extrema direita também tem como objetivo impedir a formação de um consenso europeu contra seu país.

Cita, como exemplo, os vínculos estabelecidos entre Netanyahu e o ex-líder húngaro Viktor Orbán, até a derrota eleitoral deste último em abril.

Em uma entrevista à AFP, um ex-embaixador de Israel na Europa considera que seu país deveria mostrar mais pragmatismo e moderação diante de figuras polêmicas.

"Algum dia, esses governos voltarão a passar da direita para a esquerda, ou vice-versa. E, se você se aliou à extrema direita, fica rotulado de certa maneira", advertiu sob condição de anonimato.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter