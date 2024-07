A- A+

guerra Israel: Forças Armadas criticaram encontro de líder do Irã com Hamas antes de ataque a Beirute A reclamação foi feita pouco antes do exército israelense atacar um alvo do Hezbollah em solo libanês, em Beirute

As Forças Armadas de Israel (IDF, na sigla em inglês) criticaram nesta terça, 30, o encontro do líder religioso do Irã Aiatolá Ali Khamenei com líderes do Hamas e da Jihad Islâmica.

A reclamação, divulgada nos canais oficiais do IDF, foi feita pouco antes do exército israelense atacar um alvo do Hezbollah em solo libanês, em Beirute. Ainda não há confirmação se a ofensiva foi bem-sucedida.

"São duas organizações terroristas que têm tentado matar israelenses usando armas fabricadas e financiadas pelo Irã", escreveu a IDF, ao pontuar que o tom da conversa provavelmente foi sobre "formas de gastar mais dinheiro iraniano para matar israelenses".

Segundo a BBC, foi neste encontro que Khamenei deu autorização para os líderes dos grupos militantes continuarem com ataques contra bases americanas no Iraque, caso Israel investisse contra o Hezbollah.

