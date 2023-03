A- A+

Confronto Israel frustra ataque suicida, com possível envolvimento do Hezbollah Exército executou suspeito com um cinturão de explosivos com possível envolvimento do grupo xiita libanês

O Exército israelense anunciou nesta quarta-feira (15) que matou, na segunda-feira, no norte de Israel, um suspeito com um cinturão de explosivos e mencionou o possível envolvimento do grupo xiita libanês Hezbollah.

O suspeito, que pode ter-se infiltrado em Israel pelo Líbano, foi morto pelas forças israelenses no norte do país, segundo o Exército, que "está examinando a possibilidade de que a organização terrorista Hezbollah esteja envolvida".

Ele foi detido em um carro, em um dos postos de controle no norte de Israel, depois que um artefato explosivo foi acionado no setor, no cruzamento de Megiddo (cerca de 35 km a sudeste de Haifa).

De acordo com o Exército israelense, este homem abatido na segunda-feira também seria responsável por essa explosão que feriu gravemente um civil israelense.

"Poderia ter utilizado o cinturão explosivo no primeiro ataque, mas decidiu não fazê-lo", declarou o Exército em coletiva de imprensa.

"Suspeitamos de que iria cometer outro ataque terrorista, mas não sabemos como (...) Talvez quisesse cometer outro ataque terrorista e, depois, suicídio", acrescentou.

O suspeito teria pedido a um motorista para levá-lo em seu carro até o norte, relatou o Exército. Em seguida, foi detido no posto de controle.

O motorista, cuja identidade não foi revelada, estava sendo interrogado, informou o Exército.

Veja também

Justiça Facebook utilizou 'ilegalmente' dados pessoais de holandeses, conclui tribunal