Qui, 09 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta09/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CESSAR-FOGO

Israel: gabinete de Netanyahu aprova acordo com Hamas; cessar-fogo deve começar até esta sexta (10)

Com a entrada em vigor do cessar-fogo, Israel terá um prazo de 24 horas para que suas forças recuem

Reportar Erro
Primeiro-ministro de Israel, Benjamin NetanyahuPrimeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu - Foto: Jim Watson / AFP

O gabinete israelense do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu aprovou há pouco o 'esboço' de acordo para libertação de reféns mantidos pelo Hamas, disse o escritório de Netanyahu.

Leia também

• O plano da ONU para os 60 primeiros dias após o cessar-fogo em Gaza

• Israel diz que "todas as partes" assinaram 1ª fase do plano de Trump para trégua em Gaza

• Comemorações tomam ruas de Israel e de Gaza; Hamas cobra Netanyahu sobre lista de prisioneiros



A aprovação veio após o gabinete de Segurança e a os ministros da coalizão de Netanyahu avaliarem e referendarem os termos costurados pelos Estados Unidos.

O presidente americano, Donald Trump, deve viajar ao Egito para uma assinatura do acordo e disse inclusive que visitaria Gaza.

Com a entrada em vigor do cessar-fogo, Israel terá um prazo de 24 horas para que suas forças recuem inicialmente e mantenham o controle de apenas 53% da Faixa de Gaza. A partir desse prazo, o Hamas terá 72 horas para libertar todos os reféns israelenses restantes no enclave.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter