Israel Israel garante que forças da ONU "não são um alvo", após novo incidente no Líbano As forças israelenses "realizam operações contra a organização terrorista do Hezbollah" no sul do Líbano

Israel assegurou, nesta quarta-feira (16), que os capacetes azuis "não são um alvo", após a ONU afirmar que um tanque israelense disparou contra uma torre de vigilância dos soldados de paz no sul do Líbano e denunciar "disparos diretos e visivelmente deliberados".

As forças israelenses "realizam operações contra a organização terrorista do Hezbollah" no sul do Líbano, indicou o exército em um comunicado enviado à AFP.

"As infraestruturas e as forças da Unifil (Força Interina das Nações Unidas no Líbano) não são um alvo e cada acidente contrário às regras será examinado em detalhe", acrescentou.

