Guerra

Israel: IDF diz ter atingido diversos quartéis e centros de comando de segurança do Irã

As forças israelenses continuaram a abater mísseis de superfície a superfície do Irã e áreas classificadas como fábricas de armas para forças iranianas

Centenas de aviões israelenses bombardeiam Líbano e Irã nesta segunda-feira (2)Centenas de aviões israelenses bombardeiam Líbano e Irã nesta segunda-feira (2) - Foto: Atta Kenare / AFP

As Forças de Defesa de Israel (IDF, em inglês) afirmaram ter completado nesta segunda-feira (2) uma onda de ataques contra centros de comando pertencentes ao Ministério de Inteligência e à Segurança do Interior do Irã, localizados na capital, Teerã.

Em comunicado divulgado no Telegram, o IDF disse que vários quartéis do "regime terrorista iraniano" foram alvejados pela força aérea israelense, que mirou também em outras bases militares. "Esses órgãos eram responsáveis, dentre outras coisas, por suprimir os manifestantes contra o regime por medidas violentas e prisões civis", apontou a nota.

Além deles, o IDF também atacou quartéis da Força Quds da Guarda Revolucionária do Irã, braço da organização que costuma apoiar grupos terroristas no exterior. "Os ataques foram direcionados a locais em que identificamos atividades do regime", detalhou.

As forças israelenses continuaram a abater mísseis de superfície a superfície do Irã e áreas classificadas como fábricas de armas para forças iranianas, incluindo áreas da Força Aérea da Guarda Revolucionária do Irã.

"Os ataques prejudicaram ainda mais o regime terrorista iraniano O IDF continuará a mirar em seus sistemas e operações", afirmou a nota.
 

