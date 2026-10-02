A- A+

INTERNACIONAL Israel iniciará voos de repatriação nos Emirados Árabes após ataque em voo da FlyDubai O ataque levantou questionamentos sobre o nível da segurança na aviação e aumentou a instabilidade em um Oriente Médio já abalado pela guerra em curso

Israel começará voos de repatriação nesta sexta-feira, 2, para trazer de volta passageiros retidos nos Emirados Árabes Unidos depois que as viagens comerciais entre os dois países foram suspensas, na esteira do ataque a um piloto por seu copiloto, que tentou derrubar um voo com destino a Tel Aviv nesta semana.

Autoridades em Israel, Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos e em outros países estão lidando com as consequências do incidente a bordo do voo da FlyDubai que partiu de Dubai na quarta-feira. O ataque levantou questionamentos sobre o nível da segurança na aviação e aumentou a instabilidade em um Oriente Médio já abalado pela guerra em curso entre Estados Unidos e Irã.

Nada se sabe publicamente sobre a motivação do copiloto, que chegou perto de derrubar a aeronave e matar todas as 182 pessoas a bordo. Uma investigação regional está em andamento.

O incidente levou os Emirados Árabes Unidos a cancelarem todos os voos para Israel. Ambos os países concordaram com os voos de repatriação, com início hoje, segundo um funcionário israelense que não estava autorizado a comentar publicamente e falou sob condição de anonimato.

O Aeroporto Internacional Ben Gurion, em Tel Aviv, listou as companhias Arkia e Israir com voos programados para chegar de Dubai no fim da noite de sexta-feira e no começo de sábado. A El Al era esperada para transportar passageiros de Dubai para Israel no domingo.

Veja também