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GUERRA 'Israel inteira é linha de frente', diz Netanyahu em visita a local atingido pelo Irã As declarações foram dadas neste domingo, 22, durante visita a um local atingido por um míssil iraniano

O primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, prometeu atacar "pessoalmente" todos os dirigentes do Irã. Ele ainda afirmou que todo o país é "linha de frente" no conflito. As declarações foram dadas neste domingo, 22, durante visita a um local atingido por um míssil iraniano.

"Toda a nação é uma linha da frente, toda a retaguarda é uma linha da frente. E quando estamos na linha da frente, cumprimos essas ordens", disse.

"Vamos atrás do regime. Vamos atrás da Guarda Revolucionária Islâmica, essa quadrilha de criminosos", disse na cidade de Arad, no sul de Israel, alvo na véspera de um ataque com mísseis iranianos.

"E vamos atacá-los pessoalmente, seus dirigentes, suas instalações, seus ativos econômicos", declarou à imprensa, entre os escombros do local onde caiu um dos mísseis.

Além de Arad, os mísseis iranianos também atingiram no sábado a cidade de Dimona, onde se acredita estar o arsenal nuclear não declarado de Israel. A cidade, no deserto do Negueve, sofreu danos consideráveis devido ao impacto direto de um míssil.

Netanyahu visitou também esta localidade orientou os residentes a seguir as instruções do exército e se abrigarem sempre que as sirenes alertarem para a chegada de mísseis.

Os acontecimentos recentes sinalizaram que a guerra no Oriente Médio, agora em sua quarta semana, escala sem previsão de fim.

O ministro da Defesa israelense afirmou neste domingo que ordenou aos militares que intensificassem a destruição de pontes e casas no sul do Líbano, reforçando os temores sobre os esforços de Israel para expandir e consolidar uma zona tampão controlada pelos militares na região.

Israel tem combatido o Hezbollah, o grupo armado libanês apoiado pelo Irã. O Hezbollah lançou foguetes e drones contra Israel, que respondeu com uma grande campanha militar no Líbano.

*Com informações das agências internacionais.

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