A- A+

Israel Israel intercepta míssil disparado do Iêmen após alertas em Jerusalém Rebeldes huthis relatam novos ataques aéreos dos EUA contra posições em Sanaã

O exército israelense informou neste sábado (3) que interceptou um míssil lançado do Iêmen, após sirenes de alerta aéreo soarem em Jerusalém e outras regiões do país durante a madrugada.

“Após as sirenes que soaram recentemente em várias partes de Israel, um míssil lançado do Iêmen foi interceptado”, disse o exército em comunicado publicado no Telegram. Ainda não foram divulgadas informações sobre o ponto exato da interceptação. Uma jornalista da AFP relatou ter ouvido os alertas na capital israelense.

Em paralelo, os rebeldes huthis do Iêmen acusaram os Estados Unidos de conduzirem ataques aéreos contra suas posições. Segundo a agência oficial Saba, ligada ao grupo, os bombardeios atingiram a capital Sanaã, além das regiões de Bani Hashish e Khab al Shaaf, ao norte do país.

Desde o início da guerra na Faixa de Gaza, em 7 de outubro de 2023, os huthis — apoiados pelo Irã — intensificaram suas ações contra Israel, incluindo lançamentos de mísseis e ataques a navios ligados a países aliados de Tel Aviv no Mar Vermelho, rota estratégica para o comércio internacional.

Veja também