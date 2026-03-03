A- A+

Mundo Israel lança 'ampla onda' de ataques contra Irã Israel iniciou ataques contra o Irã em 28 de fevereiro de 2026, com apoio dos EUA

O Exército de Israel anunciou nesta quarta-feira (4, data local) uma "ampla onda de ataques" contra alvos no Irã, depois que a República Islâmica lançou três barragens de mísseis contra o território israelense nas últimas horas.

Os alvos atacados foram "locais de lançamento, sistemas de defesa antiaérea, e outras infraestruturas", segundo as autoridades militares.

As sirenes de ataque aéreo soaram durante a noite em várias partes de Israel, enquanto o Exército interceptava projéteis do Irã.

Não há relatos imediatos de danos importantes, mas a polícia informou que projéteis caíram na área de Tel Aviv, onde uma mulher sofreu ferimentos leves por estilhaços.

Veja também