Mundo

Israel lança 'ampla onda' de ataques contra Irã

Israel iniciou ataques contra o Irã em 28 de fevereiro de 2026, com apoio dos EUA

O ataque inicial de Israel vitimou centenas de meninas, ao atingir uma escola em Minab, no sul do IrãO ataque inicial de Israel vitimou centenas de meninas, ao atingir uma escola em Minab, no sul do Irã - Foto: AFP/IRIB/Divulgação

O Exército de Israel anunciou nesta quarta-feira (4, data local) uma "ampla onda de ataques" contra alvos no Irã, depois que a República Islâmica lançou três barragens de mísseis contra o território israelense nas últimas horas.

Os alvos atacados foram "locais de lançamento, sistemas de defesa antiaérea, e outras infraestruturas", segundo as autoridades militares.

As sirenes de ataque aéreo soaram durante a noite em várias partes de Israel, enquanto o Exército interceptava projéteis do Irã.

Não há relatos imediatos de danos importantes, mas a polícia informou que projéteis caíram na área de Tel Aviv, onde uma mulher sofreu ferimentos leves por estilhaços.

