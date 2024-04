Israel lança ataque contra o Irã, diz mídia americana

A- A+

Israel lançou um ataque contra o Irã em retaliação ao bombardeio que ocorreu no fim de semana por parte desse país, disse meios de comunicação americanos nesta quinta-feira (18) à noite.

As redes de televisão ABC e CBS News informaram sobre os ataques perpetrados nas primeiras horas desta sexta-feira (19) no Oriente Médio, citando funcionários do alto escalonamento dos Estados Unidos.

A Casa Branca e o Pentágono não comentaram as informações até o momento.

O Irã ativou seu sistema de defesa aérea sobre várias cidades, segundo as notícias estatais locais, depois que a emissora oficial do país informou que explosões foram ouvidas perto da cidade de Isfahan, no centro do país.

Israel anunciou que atacaria o Irã depois que ele lançou centenas de mísseis e drones contra o território israelense, a maioria dos quais foram interceptados.

A ofensiva iraniana aconteceu após um ataque que destruiu seu consulado em Damasco e foi transferido para Israel.

