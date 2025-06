A- A+

Israel lança ataques com mais de 50 jatos contra locais de produção de mísseis em Teerã Tel Aviv insiste que o regime iraniano está enriquecendo urânio para armas nucleares e diverge de especialistas dos EUA

Israel lançou uma nova onda de ataques contra o Irã, envolvendo mais de 50 aeronaves. As informações são da CNN. Segundo reportagem da rede americana, os alvos são locais de produção de mísseis iranianos, de acordo com militares.

"Mais de 50 caças da Força Aérea, sob orientação precisa da inteligência israelense, completaram uma série de ataques a alvos militares na área de Teerã nas últimas horas", disseram as Forças de Defesa de Israel.

Entre esses alvos estavam locais usados para fabricar mísseis superfície-superfície e superfície-ar, disseram os militares.





Israel também disse que atacou uma instalação de produção de centrífugas em Teerã, para atrasar o "programa de desenvolvimento de armas nucleares". Tel Aviv, segundo reforça a CNN, insiste em afirmar que o regime iraniano está enriquecendo urânio destinado ao desenvolvimento de armas nucleares.

Autoridades militares e de Inteligência dos EUA há muito divergem de Israel sobre como interpretar as informações a respeito do programa nuclear do Irã.

Em março deste ano, ainda de acordo com a CNN, o diretor de Inteligência Nacional, Tulsi Gabbard, testemunhou que especialistas dos EUA haviam avaliado que o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, não havia autorizado a retomada do programa de armas nucleares que ele suspendeu em 2003.

