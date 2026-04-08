Conflito
Israel lança ataques sobre Beirute, segundo veículo estatal libanês
Diversas colunas de fumaça foram vistas na cidade e seus arredores
Israel realizou uma série de ataques nesta quarta-feira (8) contra vários bairros de Beirute, a capital libanesa, assim como contra seus subúrbios do sul, um reduto do Hezbollah, informou a mídia estatal libanesa.
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Diversas colunas de fumaça foram vistas subindo de Beirute e seus arredores, segundo imagens da AFPTV. Jornalistas da AFP presentes no local testemunharam cenas de pânico nas ruas da capital.