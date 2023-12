Israel lança bombardeio aéreo perto de Damasco, diz Síria

A- A+

Israel lançou, na noite desta sexta-feira (1º) no Brasil, ataques aéreos perto de Damasco, informou o Ministério da Defesa da Síria, enquanto jornalistas da AFP na capital da república árabe reportaram o forte estrondo de bombardeios.

"Por volta de 01h35 de hoje [19h35 de sexta-feira em Brasília], o inimigo israelense realizou um ataque aéreo vindo da direção do Golã sírio ocupado, atingindo locais próximos da cidade de Damasco", indicou o ministério em comunicado, sem reportar baixas.

Mais cedo, a televisão estatal síria havia noticiado a ocorrência de uma "agressão israelense perto da capital".

Israel lançou centenas de ataques aéreos contra seu vizinho do norte desde o início da guerra civil síria em 2011, a maioria contra forças apoiadas pelo Irã e do Hezbollah libanês, e também contra postos do Exército sírio.

As forças israelenses intensificaram os ataques após o início da guerra em outubro contra o grupo islamista palestino Hamas, um aliado do Hezbollah.

Ao ser procurado pela AFP, o Exército israelense não quis comentar os últimos ataques.

Rami Abdel Rahman, diretor da ONG Observatório Sírio de Direitos Humanos, disse à AFP que Israel atingiu "alvos de Hezbollah" na região de Sayyida Seinab, ao sul de Damasco, e acrescentou que ambulâncias se dirigiram ao local do bombardeio.

Em 26 de novembro, ataques israelenses deixaram o aeroporto de Damasco inoperante poucas horas depois que os voos haviam sido retomados após um ataque semelhante no mês anterior.

Os aeroportos de Damasco e Aleppo ficaram fora de serviço depois de ataques israelenses em 12 e 22 de outubro.

Israel não costuma se pronunciar sobre ataques específicos na Síria, mas insiste em que não permitirá que seu arqui-inimigo Irã, que apoia o presidente sírio Bashar al-Assad, expanda sua presença no país árabe.

