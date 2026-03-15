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Ataque de Israel Israel lança novo ataque contra o sul de Beirute, no Líbano O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, negou neste domingo que estivessem planejadas negociações diretas com o Líbano para pôr fim à guerra com o país vizinho

Israel bombardeou os subúrbios do sul de Beirute na noite deste domingo e, pouco depois, o exército israelense anunciou nas redes sociais que estava atacando a "infraestrutura terrorista do Hezbollah" na capital libanesa.

O ataque à meia-noite, ouvido por correspondentes da AFP, ocorreu após uma ordem de evacuação emitida pelo exército israelense no início da manhã para os subúrbios do sul de Beirute, alvos frequentes de ataques israelenses nas últimas duas semanas.

Pouco depois do bombardeio, o exército israelense afirmou nas redes sociais que estava "atacando a infraestrutura terrorista do Hezbollah em Beirute".

O Líbano foi arrastado para a guerra no Oriente Médio em 2 de março, quando o Hezbollah, grupo que apoia o Irã, atacou Israel em represália ao assassinato do líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, em ataques aéreos conjuntos entre Estados Unidos e Israel.

Israel respondeu com ataques aéreos contra o país vizinho e incursões terrestres em áreas de fronteira.

As autoridades libanesas informaram neste domingo que o número de mortos em decorrência dos ataques israelenses subiu para 850, enquanto mais de 830 mil pessoas foram registradas como deslocadas, incluindo cerca de 130 mil que estão em abrigos coletivos.

As fortes chuvas de domingo agravaram o sofrimento dos deslocados, centenas dos quais dormiam ao relento ou em barracas perto da orla de Beirute.

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, negou neste domingo que estivessem planejadas negociações diretas com o Líbano para pôr fim à guerra com o país vizinho.

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