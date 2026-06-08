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MUNDO Israel libera jogadora da seleção palestina após seis dias de detenção Rand Halawani, de 20 anos, foi libertada na noite de domingo (7) e ficará em prisão domiciliar por cinco dias

As autoridades israelenses liberaram, nesta segunda-feira (8), uma jogadora da seleção palestina feminina de futebol após seis dias de detenção, informou sua mãe à AFP.

Rand Halawani, de 20 anos, foi libertada por volta das 20h30 (14h30 no horário de Brasília) de domingo e ficará em prisão domiciliar por cinco dias, disse sua mãe, Wissam Halawani.

"Rand Halawani respira liberdade", declarou a Associação Palestina de Futebol em um comunicado nas redes sociais no domingo.

Segundo a polícia, Halawani foi presa juntamente com um jovem de 18 anos após um incidente em Jerusalém, no qual objetos teriam sido atirados de uma sacada contra manifestantes que marchavam na rua.

De acordo com o Clube dos Presos Palestinos, a principal organização de direitos humanos para prisioneiros palestinos, há 95 mulheres palestinas detidas, embora o número "mude diariamente devido às contínuas campanhas de prisão", particularmente na Cisjordânia, território ocupado por Israel.

Segundo dados da organização, o número total de palestinos detidos em prisões israelenses é de 9.500.

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