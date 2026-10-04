A- A+

Mundo Israel mata diretor de ONG turca em ataque em Gaza A guerra em Gaza foi desencadeada após o ataque do Hamas contra Israel em outubro de 2023, no qual morreram 1.221 pessoas, segundo um balanço da AFP baseado em números oficiais israelenses

O exército israelense informou, neste domingo (4), que matou, em um ataque, o diretor de uma ONG turca, a quem acusou de ser membro da ala armada do Hamas.

"Nas primeiras horas de domingo, as Forças de Defesa de Israel (FDI) realizaram um ataque na região de Khan Yunis, na Faixa de Gaza, e eliminaram o terrorista Saqr Nabil Musa Qaisi, membro da força de elite Nukhba da organização terrorista Hamas", afirmou o exército em comunicado.

"O terrorista dirigia a organização turca Deniz Feneri, que se apresenta como uma associação de ajuda humanitária, mas que, na realidade, mantém vínculos com altos dirigentes da organização terrorista Hamas, assim como com funcionários da cúpula turca".

Um hospital da cidade de Deir al Balah havia anunciado horas antes a morte de Qaisi, diretor da ONG humanitária turca Deniz Feneri, em um ataque contra um veículo no sul da Faixa de Gaza.

O exército israelense alegou que "no exercício de suas funções na associação, o terrorista se dedicava a recrutar regularmente vários terroristas", sem apresentar provas, e qualificou essa prática como "exploração cínica do setor humanitário".

A guerra em Gaza foi desencadeada após o ataque do Hamas contra Israel em outubro de 2023, no qual morreram 1.221 pessoas, segundo um balanço da AFP baseado em números oficiais israelenses.

Israel respondeu com uma ofensiva em grande escala contra a Faixa de Gaza, na qual já morreram 74.200 pessoas, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, que está sob autoridade do Hamas, número respaldado pela ONU.

Veja também