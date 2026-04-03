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ORIENTE MÉDIO

Exército de Israel registra mísseis disparados pelo Irã contra seu território

Por meio do Telegram, militares afirmaram que sistemas de defesa do país estão mobilizados para interceptar esta ameaça

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Rastros de foguetes são vistos no céu acima de Netanya, IsraelRastros de foguetes são vistos no céu acima de Netanya, Israel - Foto: Jack Guez/AFP

O Exército israelense informou ter detectado um ataque com mísseis disparados do Irã no sábado (noite de sexta, 3, em Brasília), quando a guerra no Oriente Médio entra em sua sexta semana.
 

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"Há pouco, o exército israelense detectou mísseis lançados do Irã em direção ao território do Estado de Israel. Os sistemas de defesa estão mobilizados para interceptar esta ameaça", escreveu o exército em sua conta no Telegram.

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