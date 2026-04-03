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ORIENTE MÉDIO Exército de Israel registra mísseis disparados pelo Irã contra seu território Por meio do Telegram, militares afirmaram que sistemas de defesa do país estão mobilizados para interceptar esta ameaça

O Exército israelense informou ter detectado um ataque com mísseis disparados do Irã no sábado (noite de sexta, 3, em Brasília), quando a guerra no Oriente Médio entra em sua sexta semana.



"Há pouco, o exército israelense detectou mísseis lançados do Irã em direção ao território do Estado de Israel. Os sistemas de defesa estão mobilizados para interceptar esta ameaça", escreveu o exército em sua conta no Telegram.

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