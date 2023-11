A- A+

guerra no oriente médio Israel mostra túnel de 55 metros utilizado pelo Hamas sob o maior hospital de Gaza Segundo o exército israelense, entrada do túnel tinha vários mecanismos de defesa, como uma porta à prova de explosão e um buraco de tiro

Imagens inéditas publicadas pelas Forças de Defesa de Israel (FDI) mostram, pela primeira vez, o interior de uma sofisticada rede de túneis utilizada por terroristas do Hamas sob o complexo hospitalar Al-Shifa, o maior da Faixa de Gaza. O túnel descoberto pelos militares teria 55 metros de comprimento, a 10 metros de profundidade, e levava a uma base de operação de inteligência do Hamas.

"A entrada do túnel contém vários mecanismos de defesa, como uma porta à prova de explosão e um buraco de tiro, numa tentativa do Hamas de bloquear a entrada das forças israelenses. Há semanas que temos falado ao mundo sobre a utilização cínica que o Hamas faz dos residentes de Gaza e dos pacientes do Hospital Shifa como escudos humanos. Aqui está mais uma prova" disse o exército israelense nas redes.

Nas imagens captadas por drones, é possível ver a descida do poço estreito com uma escada, e depois um longo corredor com estrutura elétrica, até terminar em uma porta à prova de explosão, com a pequena fenda para disparar armas.

Em um comunicado neste domingo (19), as Forças de Defesa de Israel (IDF) disseram que as tropas que operavam perto do prédio de pacientes internados em Al-Shifa encontraram uma caminhonete com bombas em uma garagem dentro do complexo médico. Quando o veículo foi destruído em uma explosão controlada, o túnel foi exposto sob o piso da garagem.

Na última semana, o subsecretário-geral da ONU para Assuntos Humanitários disse estar "horrorizado" com a operação militar de Israel dentro do Hospital al-Shifa. A ação, que acabou revelando a rede de túneis, segundo Istael, também foi condenada por outras entidades internacionais, como a OMS e a Cruz Vermelha.

Antes de deixar o hospital, após horas de ocupação, os soldados interrogaram dezenas de civis, liberados, segundo um jornalista da AFP. Conforme a ONU, o complexo hospitalar abriga, hoje, 2.300 pessoas, entre pacientes, profissionais da saúde e deslocados.

"Operação precisa e direcionada"

As Forças Armadas anunciaram ter encontrado armas do Hamas no Hospital al-Shifa e uma ampla infraestrutura terrorista. Um porta-voz das Forças de Defesa de Israel garantiu que não houve confronto dentro do complexo, mas o grupo fala em até 40 mortes na operação.

"Durante buscas dentro de uma das enfermarias do hospital, os combatentes localizaram uma sala contendo recursos tecnológicos, equipamentos de combate e equipamentos militares utilizados pela organização terrorista Hamas", escreveu a IDF no X, onde publicou algumas imagens de armas que estariam no hospital. "Num outro departamento, foram localizados um quartel-general operacional".

