A- A+

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Israel mostra vídeos de porão de hospital em Gaza, em outra frente em guerra de informação com Hamas Esconderijos subterrâneos do grupo terrorista e uso de infraestruturas civis como escudo são alvo de disputa narrativa

Em meio às movimentações da ofensiva terrestre contra o norte de Gaza e os confrontos com homens do Hamas, as Forças Armadas de Israel intensificaram também a guerra informacional contra o grupo terrorista palestino. Em canais nas redes sociais, os militares israelenses ampliaram a campanha contra o grupo terrorista, sobretudo no que diz respeito ao uso de instalações civis, como hospitais, como escudos humanos pelo Hamas.

Em um vídeo divulgado nessa segunda-feira pela conta oficial das Forças Armadas, o porta-voz Daniel Hagari, do Exército israelense, mostra o interior de um túnel descoberto pelos militares nos arredores do hospital pediátrico Al-Rantisi, no norte do enclave.

EXCLUSIVE RAW FOOTAGE: Watch IDF Spokesperson RAdm. Daniel Hagari walk through one of Hamas' subterranean terrorist tunnels—only to exit in Gaza's Rantisi hospital on the other side.



Inside these tunnels, Hamas terrorists hide, operate and hold Israeli hostages against their… pic.twitter.com/Nx4lVrvSXH — Israel Defense Forces (@IDF) November 13, 2023



De acordo com Hagari, foram encontradas armas e explosivos nos túneis, além do que os militares apontam como indícios de que os reféns israelenses capturados pelo Hamas teriam sido mantidos no local.

Veja também

GUERRA ISRAEL-HAMAS CNDH recomenda equilíbrio na cobertura do conflito no Oriente Médio