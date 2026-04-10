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conflito Israel não discutirá cessar-fogo com Hezbollah em diálogo com Líbano em Washington Os embaixadores de Israel e do Líbano mantiveram conversas para organizar as reuniões da próxima semana no Departamento de Estado

Israel descarta negociar um cessar-fogo com o Hezbollah quando mantiver conversas com o governo do Líbano na próxima semana em Washington, declarou nesta sexta-feira (10) o embaixador israelense nos Estados Unidos, Yechiel Leiter, enviado para essas negociações.

Os embaixadores de Israel e do Líbano mantiveram conversas para organizar as reuniões da próxima semana no Departamento de Estado.

Os governos de ambos os países, que nunca tiveram relações diplomáticas formais, vão "iniciar negociações de paz", informou Leiter.

"Israel se recusou a negociar um cessar-fogo com a organização terrorista Hezbollah, que continua atacando Israel e é o principal obstáculo para a paz entre os dois países", afirmou em um comunicado.

O exército israelense lançou ataques massivos e uma invasão terrestre do Líbano após atacar o Irã em 28 de fevereiro, em resposta ao lançamento de foguetes contra Israel por parte do Hezbollah, um movimento muçulmano xiita apoiado pelo Irã.

Sem um cessar-fogo com o Hezbollah, as conversas devem se concentrar em Israel solicitar medidas ao governo libanês, que durante anos teve dificuldades para conter o grupo, mas intensificou seus esforços recentemente.

Israel declarou que o cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã, que iniciarão conversas a partir de sábado em Islamabad, não inclui as hostilidades no Líbano.

As autoridades libanesas afirmam que essa frente da guerra já causou a morte de mais de 1.950 pessoas, e que os ataques israelenses provocaram mais de 350 mortos apenas na quarta-feira, o primeiro dia do cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã.

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