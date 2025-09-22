Seg, 22 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda22/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
conflito

Israel não participará de reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre Gaza

As tropas israelenses realizam uma importante ofensiva terrestre para controlar o maior centro urbano de Gaza

Reportar Erro
Assembleia-Geral da ONUAssembleia-Geral da ONU - Foto: Charly Triballeau/AFP

Israel não participará da reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU sobre Gaza programada para terça-feira (23) devido ao Ano Novo Judaico, declarou seu enviado à ONU.

Sendo um país diretamente afetado pelas deliberações do principal órgão de segurança da ONU, Israel foi convidado a participar do debate do Conselho sobre o conflito em Gaza, no contexto da semana de alto nível da ONU.

As tropas israelenses realizam uma importante ofensiva terrestre para controlar o maior centro urbano de Gaza.

Leia também

• Israel afirma que não permitirá que flotilha para Gaza rompa bloqueio do território

• Cidades italianas realizam greves e manifestações para denunciar ofensiva israelense em Gaza

• População de Gaza celebra reconhecimento do Estado palestino como 'vitória moral'

"Desejo informar que a delegação de Israel não participará desta reunião, pois coincide com Rosh Hashaná, o Ano Novo Judaico", disse o embaixador Danny Danon em uma carta separada ao presidente rotativo do Conselho de Segurança.

"Apesar do pedido de Israel à Presidência e aos membros do Conselho para reagendar a reunião, o encontro permanece marcado para essa data, uma das mais significativas do calendário judaico", acrescentou.

Espera-se que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, se dirija à Assembleia Geral da ONU na sexta-feira, em meio a uma série de reconhecimentos do Estado da Palestina por países ocidentais.

Israel denunciou com indignação essas importantes mudanças de política.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter