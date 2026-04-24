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oriente médio Israel: Netanyahu diz que Hezbollah sabota paz com Líbano e promete novos ataques Hezbollah se opõe às negociações diretas, as primeiras em décadas entre os dois países, oficialmente em guerra desde 1948

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta sexta-feira (24) que o Hezbollah tenta sabotar os esforços para uma "paz histórica" entre Israel e o Líbano e reiterou que o país manterá "plena liberdade de ação" militar para responder a ameaças, em meio à continuidade dos confrontos na fronteira.

"Atacamos ontem, atacamos hoje. Estamos determinados a devolver a segurança aos moradores do norte", afirmou Netanyahu, em referência aos recentes bombardeios israelenses no território libanês. A declaração ocorre um dia após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar a extensão por três semanas do cessar-fogo entre Israel e o Líbano, após reuniões na Casa Branca com os embaixadores dos dois países nos EUA. Segundo Trump, os dois países podem formalizar a paz "muito em breve".

Netanyahu acusou o Hezbollah, apoiado pelo Irã, de tentar minar esse avanço. O Hezbollah se opõe às negociações diretas, as primeiras em décadas entre os dois países, oficialmente em guerra desde 1948.

O premiê também afirmou que o governo está "mudando a face do Oriente Médio" e relatou ter tido uma "excelente conversa" com Trump. Segundo ele, Washington tem pressionado o Irã "com muita força, tanto economicamente quanto militarmente". "Nós atuamos em plena cooperação", disse.

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