MUNDO Israel ordena corte 'imediato' do abastecimento de água na Faixa de Gaza Ministro da Energia ordenou o corte do fornecimento de água

As autoridades israelenses ordenaram, nesta segunda-feira (9), o corte "imediato" do abastecimento de água na Faixa de Gaza, no terceiro dia de guerra entre Israel e o movimento islâmico Hamas, que controla este território palestino.

O ministro da Energia do país hebreu, Israel Katz, ordenou "o corte imediato do fornecimento de água (de Israel) a Gaza", disse o seu porta-voz em um comunicado. Israel fornece cerca de 10% do consumo anual de água para a Faixa de Gaza.

