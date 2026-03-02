Seg, 02 de Março

MUNDO

Israel ordena evacuação de aldeias no Líbano após ser alvo de ataques do Hezbollah

O grupo libanês voltou a atacar Israel em protesto contra o assassinato do líder supremo do Irã, o aitolá Ali Khamenei no sábado (28)

Israel ordena evacuação de aldeias no Líbano após ser alvo de ataques do HezbollahIsrael ordena evacuação de aldeias no Líbano após ser alvo de ataques do Hezbollah - Foto: Mahmoud Zayyat / AFP

As Forças de Defesa de Israel ordenaram nesta segunda-feira (2) a evacuação de 50 aldeias no leste e no sul do Líbano, em um sinal de que continuará a responder aos ataques lançados pelo Hezbollah contra o território israelense.

O grupo libanês voltou a atacar Israel em protesto contra o assassinato do líder supremo do Irã, o aitolá Ali Khamenei, no sábado, 28.

Milhares de pessoas tentam fugir de Beirute e das cidades do entorno nesta segunda, após uma ofensiva de Israel contra membros do Hezbollah. 

