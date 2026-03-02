MUNDO
Israel ordena evacuação de aldeias no Líbano após ser alvo de ataques do Hezbollah
O grupo libanês voltou a atacar Israel em protesto contra o assassinato do líder supremo do Irã, o aitolá Ali Khamenei no sábado (28)
Israel ordena evacuação de aldeias no Líbano após ser alvo de ataques do Hezbollah - Foto: Mahmoud Zayyat / AFP
As Forças de Defesa de Israel ordenaram nesta segunda-feira (2) a evacuação de 50 aldeias no leste e no sul do Líbano, em um sinal de que continuará a responder aos ataques lançados pelo Hezbollah contra o território israelense.
O grupo libanês voltou a atacar Israel em protesto contra o assassinato do líder supremo do Irã, o aitolá Ali Khamenei, no sábado, 28.
Milhares de pessoas tentam fugir de Beirute e das cidades do entorno nesta segunda, após uma ofensiva de Israel contra membros do Hezbollah.