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Oriente Médio

Israel prolonga detenção de ativistas da flotilha para Gaza

Saif Abu Keshek, de nacionalidade espanhola, e o brasileiro Thiago Ávila compareceram nesta terça-feira pela segunda vez a um tribunal em Ashkelon, a 60 km de Tel Aviv

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Ativista brasileiro Thiago Ávila é escoltado para o tribunal na cidade costeira israelense de Ashkelon, em 5 de maio de 2026Ativista brasileiro Thiago Ávila é escoltado para o tribunal na cidade costeira israelense de Ashkelon, em 5 de maio de 2026 - Foto: Ilia Yefimovich / AFP

Um tribunal israelense prolongou até domingo (10) a detenção de dois ativistas da flotilha para Gaza, um brasileiro e um espanhol-palestino, presos na semana passada perto da costa da Grécia, informou nesta terça-feira (5) à AFP uma ONG de defesa dos direitos humanos.

Saif Abu Keshek, de nacionalidade espanhola, e o brasileiro Thiago Ávila compareceram nesta terça-feira pela segunda vez a um tribunal em Ashkelon, a 60 km de Tel Aviv. Os dois foram presos em Israel depois que foram capturados a bordo da flotilha Global Sumud, que pretendia romper o bloqueio naval israelense da Faixa de Gaza.

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“O tribunal aprovou a detenção deles até a manhã de domingo”, declarou à AFP Miriam Azem, coordenadora internacional da ONG israelense Adalah.

Israel acusa os dois ativistas de vínculos com o movimento islâmico palestino Hamas, o que ambos negam.

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