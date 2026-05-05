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Ajuda humanitária Israel prolonga detenção de Thiago Ávila e ativista espanhol-palestino O acesso à ajuda humanitária permanece severamente restrito no território palestino

Um tribunal israelense prolongou até domingo (10) a detenção de dois ativistas da flotilha para Gaza, o brasileiro Thiago Ávila e o espanhol-palestino Saif Abu Keshek, presos na semana passada perto da costa da Grécia, informou nesta terça-feira (5) uma de suas advogadas.

Thiago Ávila e Saif Abu Keshek compareceram nesta terça-feira pela segunda vez a um tribunal em Ashkelon, a 60 quilômetros de Tel Aviv. Eles chegaram com os pés algemados, conforme observado por um jornalista da AFP presente no local.

Os dois foram levados a Israel depois que foram capturados a bordo da flotilha Global Sumud, que pretendia romper o bloqueio naval israelense da Faixa de Gaza.

"O tribunal concedeu um segundo adiamento (...) de seis dias, o que significa que a próxima audiência será no domingo", disse Hadeel Abu Salih, advogada da organização israelense de direitos humanos Adalah, que representa os ativistas. "O tribunal deu à polícia o que ela pediu e concedeu luz verde para continuar com esta medida ilegal", afirmou, denunciando que os dois ativistas sofrem "tortura psicológica" durante a detenção.

Israel acusa os dois ativistas de vínculos com o movimento islamista palestino Hamas, o que ambos negam.

No domingo, os tribunais israelenses já haviam validado uma primeira prorrogação de dois dias de sua detenção.

A ONG Adalah, que conseguiu visitá-los, denunciou os "maus-tratos" que eles supostamente sofreram na prisão, acusações rejeitadas pelas autoridades israelenses.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva exigiu nesta terça-feira que Ávila e Keshek sejam libertados, em uma mensagem publicada no X.

"Nosso governo, juntamente com o da Espanha, que também teve um cidadão detido, exige que eles recebam plena garantia de segurança e sejam imediatamente soltos", escreveu Lula, que classificou a ação de Israel como "injustificável".

"Informações sigilosas"

Segundo a advogada, a prorrogação foi concedida após a polícia solicitar mais tempo para interrogá-los.

"Vemos isso como uma tentativa de criminalizar qualquer demonstração de solidariedade com o povo palestino e qualquer tentativa de romper o cerco ilegal a Gaza", afirmou.

A advogada recorreu da decisão e, segundo a Adalah, a audiência de apelação ocorrerá na quarta-feira no tribunal de Beersheba, no sul de Israel.

A esposa de Thiago Ávila, Lara Souza, acredita que o sistema judiciário israelense mantém seu marido detido com base em meras suspeitas.

"O juiz considerou 'informações sigilosas' para determinar que ele deve continuar passando por interrogatórios e nem ele nem sua advogada tiveram acesso ao que são essas informações", disse Lara Souza à AFP.

Isso constitui "claramente uma violação de direito de defesa", enfatizou.

O governo espanhol expressou indignação com as prisões e classificou a medida como "ilegal" e "inaceitável". Além disso, por meio do Ministério das Relações Exteriores, afirmou que Israel não apresentou "nenhuma prova" dos vínculos com o Hamas, que governa Gaza.

A flotilha era inicialmente composta por cerca de 50 embarcações e, segundo seus organizadores, tinha como objetivo romper o bloqueio israelense ao território palestino devastado pela guerra, onde o acesso à ajuda humanitária permanece severamente restrito.

O Ministério das Relações Exteriores de Israel afirma que os dois ativistas têm vínculos com a Conferência Popular para os Palestinos no Exterior (PCPA), uma organização sancionada pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.

Washington acusa PCPA de "agir clandestinamente em nome do" grupo islamista palestino Hamas.

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