A- A+

Gaza Israel prolongará operação em hospital de Gaza até captura do "último terrorista" As forças israelenses lançaram uma operação no hospital Al Shifa

Um alto comandante israelense declarou que suas tropas continuarão a operação militar no Hospital Al Shifa, o mais importante da Faixa de Gaza, até capturar o "último terrorista".

"Apenas encerraremos essa operação quando o último terrorista estiver em nossas mãos, vivo ou morto", afirmou o major-general Yaron Finkelman, chefe do Comando Sul, em declarações divulgadas neste sábado (23).

As forças israelenses lançaram uma operação no hospital Al Shifa e seus arredores na segunda-feira (18), no norte da Faixa de Gaza, alegando que altos comandantes operacionais do movimento palestino islamista Hamas têm sua base nesse extenso complexo.

Após vários dias de combates, o Exército israelense relatou que cerca de 170 combatentes palestinos foram mortos e centenas foram detidos ou interrogados.

"Continuamos avançando com a operação", assegurou Finkelman, que visitou o local na sexta-feira (22).

Segundo o exército, os doentes e feridos do hospital, localizado na cidade de Gaza, foram transferidos para um "espaço designado" dentro do centro.

Imagens retiradas de vídeo, divulgadas pelas forças israelenses, mostram soldados descarregando suprimentos no complexo e preparando o que parece ser uma sala de hospital com uma fila de camas e suportes de soro.

Aproximadamente duas toneladas de alimentos e três toneladas de água, além de equipamentos médicos, foram levadas para o local, de acordo com o exército.

Veja também

Estado Islâmico Força que combateu Estado Islâmico na Síria alerta que grupo ainda é uma ameaça internacional