A- A+

CONFLITO Israel promete infligir as 10 pragas bíblicas aos rebeldes huthis do Iêmen Rebeldes iemenitas, apoiados pelo Irã, lançaram novos mísseis contra Israel após morte de líderes em bombardeio

O ministro da Defesa israelense prometeu nesta quinta-feira (4) infligir "as 10 pragas" bíblicas aos rebeldes do Iêmen, depois que os huthis intensificarem os ataques contra Israel.

"Os huthis estão disparando mísseis novamente contra Israel (...) Vamos infligir as 10 pragas contra os rebeldes", escreveu na rede social X o ministro Israel Katz, em referência às pragas do Egito citadas na Bíblia.

No livro bíblico do Êxodo, Deus enviou uma série de calamidades ao Egito para convencer o faraó a libertar os israelitas escravizados.

O Exército israelense informou que um míssil lançado do Iêmen atingiu as imediações do território de Israel, um dia após interceptar dois projéteis lançados pelos huthis.

Os rebeldes iemenitas apoiados pelo Irã prometeram intensificar os ataques contra Israel depois que seu primeiro-ministro e outros 11 funcionários de alto escalão morrerem na semana passada em bombardeios israelenses.

Os huthis lançaram vários ataques com drones e mísseis contra Israel desde o início da guerra na Faixa de Gaza em outubro de 2023. O grupo afirma que atua em solidariedade com os palestinos.

Israel efetuou vários ataques de represália contra o Iêmen, que atingiram portos controlados pelos huthis e a capital Sanaa, também sob controle dos insurgentes.

Veja também