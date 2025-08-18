A- A+

MUNDO Israel proporcionará ajuda humanitária ao Sudão do Sul O Sudão do Sul enfrenta, atualmente, uma epidemia de cólera e sofre uma grave escassez de recursos

Israel proporcionará ajuda humanitária de emergência ao Sudão do Sul, anunciou, nesta segunda-feira (18), o ministro das Relações Exteriores israelense, Gideon Saar.

"Seguindo as instruções do ministro das Relações Exteriores, Gideon Saar, Israel proporcionará ajuda humanitária de emergência às populações vulneráveis do país", indicou o comunicado oficial.

"O Sudão do Sul enfrenta, atualmente, uma epidemia de cólera e sofre uma grave escassez de recursos. A ajuda incluirá suprimentos médicos, equipamentos de purificação de água, luvas e máscaras, kits de higiene especiais para a prevenção da cólera", assim como "provisões de alimentos", acrescentou o comunicado.

Este anúncio coincide com relatos da imprensa mencionando um projeto, orquestrado por Israel, para transferir residentes da Faixa de Gaza para o Sudão do Sul, um Estado africano pobre e instável.

A vice-ministra israelense das Relações Exteriores, Sharren Haskel, realizou uma visita oficial a Juba, capital do Sudão do Sul, na semana passada.

Com esta ocasião, a diplomacia do Sudão do Sul "refutou decisivamente" as "informações da imprensa que afirmavam que (seu) governo mantinha conversas com Israel sobre a realocação de cidadãos palestinos de Gaza" para o Sudão do Sul e afirmou que tais informações eram "infundadas".

A Faixa de Gaza está devastada pela guerra há mais de 22 meses, após o sangrento ataque do movimento islamista Hamas contra o território israelense e as represálias militares realizadas por Israel desde então.

Israel cerca, na Faixa de Gaza, 2,4 milhões de palestinos, submetendo-os a um bloqueio humanitário total desde o início de março, que foi flexibilizado em maio e novamente no final de julho diante das críticas internacionais.

Segundo a ONU, a população da região está ameaçada por uma "fome generalizada".

Nesta segunda-feira, a Anistia Internacional acusou Israel de orquestrar uma "campanha deliberada de fome" em Gaza e de "destruir sistematicamente a saúde, o bem-estar e o tecido social".

O Sudão do Sul está afetado pela insegurança e a instabilidade desde sua independência em 2011.

