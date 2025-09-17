A- A+

GUERRA Israel prossegue com nova ofensiva terrestre na cidade de Gaza O exército de Israel não deu um cronograma para a ofensiva, mas há indicações de que ela pode durar meses

Forças israelenses avançaram com uma nova ofensiva terrestre na Cidade de Gaza nesta quarta-feira, 17, enquanto ataques durante a noite em todo o território palestino mataram pelo menos 16 pessoas, disseram autoridades hospitalares.

A mais recente operação israelense, que começou na terça-feira, 16, intensifica um conflito que tem agitado o Oriente Médio e provavelmente afasta qualquer chance de um cessar-fogo. O exército de Israel, que afirma querer "destruir a infraestrutura militar do Hamas", não deu um cronograma para a ofensiva - mas há indicações de que ela pode durar meses.

Muitos têm tentado se deslocar da cidade, onde já viveram 1 milhão de pessoas, para o sul da Faixa de Gaza, após os chamados israelenses para uma evacuação completa.

