GUERRA

Israel prossegue com nova ofensiva terrestre na cidade de Gaza

O exército de Israel não deu um cronograma para a ofensiva, mas há indicações de que ela pode durar meses

Um veículo blindado militar israelense se move ao longo da cerca da fronteira com a Faixa de GazaUm veículo blindado militar israelense se move ao longo da cerca da fronteira com a Faixa de Gaza - Foto: Jack Guez / AFP

Forças israelenses avançaram com uma nova ofensiva terrestre na Cidade de Gaza nesta quarta-feira, 17, enquanto ataques durante a noite em todo o território palestino mataram pelo menos 16 pessoas, disseram autoridades hospitalares.

A mais recente operação israelense, que começou na terça-feira, 16, intensifica um conflito que tem agitado o Oriente Médio e provavelmente afasta qualquer chance de um cessar-fogo. O exército de Israel, que afirma querer "destruir a infraestrutura militar do Hamas", não deu um cronograma para a ofensiva - mas há indicações de que ela pode durar meses.

Muitos têm tentado se deslocar da cidade, onde já viveram 1 milhão de pessoas, para o sul da Faixa de Gaza, após os chamados israelenses para uma evacuação completa. 

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.
 

