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Guerra no Oriente Médio Israel quer impedir desbloqueio de ativos iranianos em eventual acordo entre EUA e Irã Movimento ocorre enquanto cresce a expectativa em torno de um possível memorando de entendimento entre os dois países para encerrar o conflito iniciado neste ano

Israel está pressionando os Estados Unidos para impedir o desbloqueio de ativos iranianos como parte de um eventual acordo de cessar-fogo e negociações entre Washington e Teerã, segundo uma fonte israelense ouvida pela CNN. O movimento ocorre enquanto cresce a expectativa em torno de um possível memorando de entendimento entre os dois países para encerrar o conflito iniciado neste ano.

De acordo com a fonte, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tem mantido conversas frequentes com o presidente dos EUA, Donald Trump, incluindo um telefonema na noite de quinta-feira, 11, após o republicano afirmar que diversos países do Oriente Médio apoiam o entendimento em discussão.

Em comunicado divulgado na quinta, o gabinete de Netanyahu informou que Trump reiterou seu compromisso de que um eventual acordo final incluirá a remoção do material enriquecido do Irã, o desmantelamento da infraestrutura de enriquecimento nuclear, limites à produção de mísseis e o fim do apoio iraniano a grupos aliados na região. Embora Israel não seja parte do memorando em negociação, o premiê manifestou apoio a esses objetivos, segundo a nota.

Já nesta sexta-feira, 12, Netanyahu voltou a endurecer o tom. Em comunicado, afirmou que, enquanto permanecer no cargo, o Irã não terá armas nucleares. "O presidente Trump e eu estamos em total acordo sobre essa questão", declarou.

Segundo a CNN, Israel continua cético quanto às intenções iranianas nas negociações e avalia que, mesmo que um memorando de entendimento seja assinado, isso não necessariamente resultará em um acordo definitivo entre as partes. A emissora também informou que o anúncio feito por Trump sobre a proximidade de um entendimento surpreendeu Netanyahu, que participava de uma reunião de segurança sobre o Irã no momento da declaração do presidente americano.



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