Os combates entre o exército de Israel e os guerrilheiros do Hamas em território israelense continuam nesta segunda-feira (9) em “sete ou oito” locais ao redor da Faixa de Gaza, informou um porta-voz militar de Israel, 48 horas depois do início da ofensiva do Hamas. Mais de mil mortos e 4 mil feridos já foram contabilizados, desde a ofensiva do grupo palestino, no sábado. Segundo o jornal The Washington Post, as Forças Armadas de Israel planejam ataque terrestre massivo em Gaza nas próximas 48 horas.

- Ainda estamos lutando. Há sete ou oito lugares em terreno limpo ao redor (da Faixa de Gaza) onde ainda temos guerreiros lutando contra terroristas - disse o tenente-coronel Richard Hecht.

- Ontem pensamos que teríamos o controle total. Espero que o tenhamos no fim do dia - completou Hecht.

Durante a noite, Israel realizou mais de 500 ataques aéreos e de artilharia contra grupos militantes do Hamas e da Jihad Islâmica, no enclave palestino governado pelo movimento islâmico palestino.

Em dois dias de guerra, desde o início da ofensiva do Hamas na madrugada de sábado, já morreram mais de 1.100 pessoas, 700 em solo israelense e mais de 400 na Faixa de Gaza.

Além disso, os combatentes do Hamas e da Jihad Islâmica capturaram uma centena de cidadãos de Israel, tanto militares quanto civis.

