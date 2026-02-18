Qua, 18 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta12/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Guerra

Israel realiza uma 'anexação gradual de fato' da Cisjordânia, denuncia funcionária da ONU

A declaração foi dada pela declarou a secretária-geral adjunta da ONU, Rosemary DiCarlo, durante uma reunião do Conselho de Segurança sobre a questão palestina

Reportar Erro
Exército israelense matou dois homens na Cisjordânia ocupada Exército israelense matou dois homens na Cisjordânia ocupada  - Foto: Zain Jaafar/AFP

Uma alta responsável da ONU advertiu nesta quarta-feira (18) que as medidas de Israel para reforçar o controle sobre áreas da Cisjordânia administradas pela Autoridade Palestina equivalem a uma "anexação gradual de fato".

Leia também

• ONG Palestina denuncia 'vingança' de Israel em vídeo de abuso a prisioneiros

• Brasil condena Israel por novas medidas para ocupar terras palestinas

• UE diz que Israel viola o direito internacional com avanço em terras na Cisjordânia

"Estamos testemunhando uma anexação gradual de fato da Cisjordânia, enquanto as medidas unilaterais israelenses transformam gradualmente a realidade no terreno", declarou a secretária-geral adjunta da ONU, Rosemary DiCarlo, durante uma reunião do Conselho de Segurança sobre a questão palestina.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter