Guerra
Israel realiza uma 'anexação gradual de fato' da Cisjordânia, denuncia funcionária da ONU
A declaração foi dada pela declarou a secretária-geral adjunta da ONU, Rosemary DiCarlo, durante uma reunião do Conselho de Segurança sobre a questão palestina
Uma alta responsável da ONU advertiu nesta quarta-feira (18) que as medidas de Israel para reforçar o controle sobre áreas da Cisjordânia administradas pela Autoridade Palestina equivalem a uma "anexação gradual de fato".
Leia também
• ONG Palestina denuncia 'vingança' de Israel em vídeo de abuso a prisioneiros
• Brasil condena Israel por novas medidas para ocupar terras palestinas
• UE diz que Israel viola o direito internacional com avanço em terras na Cisjordânia
"Estamos testemunhando uma anexação gradual de fato da Cisjordânia, enquanto as medidas unilaterais israelenses transformam gradualmente a realidade no terreno", declarou a secretária-geral adjunta da ONU, Rosemary DiCarlo, durante uma reunião do Conselho de Segurança sobre a questão palestina.