Israel recebe corpo de um dos últimos quatro reféns do Hamas
Israel recebeu na quinta-feira (13) o corpo de um dos últimos quatro reféns mantidos na Faixa de Gaza pelo Hamas e por suas milícias aliadas, anunciou o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.
Trata-se do israelense Meny Godard, que morreu durante o ataque do Hamas no sul de Israel em 7 de outubro de 2023, quando tinha 73 anos, indicou a mesma fonte.
"Ao término do processo de identificação pelo Instituto Médico Legal (...) representantes [do exército] informaram à família de Meny Godard que seu parente foi repatriado para Israel", indicou o gabinete do primeiro-ministro em comunicado.
Godard foi morto em sua residência no kibutz Beeri, na companhia de sua esposa Ayelet Godard, de 63 anos.
Ele foi rapidamente identificado como refém, mas não se sabia mais nada até que o Exército israelense anunciou em fevereiro de 2024 que ele havia morrido no dia do ataque.
O corpo de sua esposa foi encontrado e identificado no kibutz. O casal tinha quatro filhos e seis netos.
Nesta sexta-feira (14), o Hospital Nasser de Gaza informou que recebeu os corpos de 15 palestinos como parte do acordo de cessar-fogo que entrou em vigor em 10 de outubro.
O Hamas libertou 20 reféns e prometeu devolver o corpo de outras 28 pessoas.
Agora restam entregar os restos de três reféns - dois israelenses e um tailandês. Em troca dos reféns, Israel libertou quase 2 mil prisioneiros e devolveu os restos mortais de centenas de palestinos.
O país acusa o Hamas de atrasar a entrega dos corpos, mas o grupo palestino afirma que o processo é lento porque muitos corpos ficaram enterrados sob escombros.