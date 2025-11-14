Sex, 14 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta14/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CESSAR-FOGO EM GAZA

Israel recebe corpo de um dos últimos quatro reféns do Hamas

Nesta sexta-feira (14), o Hospital Nasser de Gaza informou que recebeu os corpos de 15 palestinos como parte do acordo de cessar-fogo que entrou em vigor em 10 de outubro

Reportar Erro
Militares israelenses dizem que corpo entregue pelo Hamas durante o cessar-fogo não é de refémMilitares israelenses dizem que corpo entregue pelo Hamas durante o cessar-fogo não é de refém - Foto: Omar Al-Qattaa / AFP

Israel recebeu na quinta-feira (13) o corpo de um dos últimos quatro reféns mantidos na Faixa de Gaza pelo Hamas e por suas milícias aliadas, anunciou o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

Trata-se do israelense Meny Godard, que morreu durante o ataque do Hamas no sul de Israel em 7 de outubro de 2023, quando tinha 73 anos, indicou a mesma fonte.

"Ao término do processo de identificação pelo Instituto Médico Legal (...) representantes [do exército] informaram à família de Meny Godard que seu parente foi repatriado para Israel", indicou o gabinete do primeiro-ministro em comunicado.

Godard foi morto em sua residência no kibutz Beeri, na companhia de sua esposa Ayelet Godard, de 63 anos.

Leia também

• Comandante da Aeronáutica participa de evento que abordará resgate de brasileiros em Gaza

• Israel anuncia abertura de passagem de fronteira para entrada de ajuda humanitária em Gaza

• Enviado americano Jared Kushner se reúne com Netanyahu para discutir trégua em Gaza

Ele foi rapidamente identificado como refém, mas não se sabia mais nada até que o Exército israelense anunciou em fevereiro de 2024 que ele havia morrido no dia do ataque.

O corpo de sua esposa foi encontrado e identificado no kibutz. O casal tinha quatro filhos e seis netos.

Nesta sexta-feira (14), o Hospital Nasser de Gaza informou que recebeu os corpos de 15 palestinos como parte do acordo de cessar-fogo que entrou em vigor em 10 de outubro.

O Hamas libertou 20 reféns e prometeu devolver o corpo de outras 28 pessoas.

Agora restam entregar os restos de três reféns - dois israelenses e um tailandês. Em troca dos reféns, Israel libertou quase 2 mil prisioneiros e devolveu os restos mortais de centenas de palestinos.

O país acusa o Hamas de atrasar a entrega dos corpos, mas o grupo palestino afirma que o processo é lento porque muitos corpos ficaram enterrados sob escombros.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter