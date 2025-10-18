S�b, 18 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado18/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
FAIXA DE GAZA

Israel recebe corpos de dois reféns devolvidos pelo Hamas

Os corpos serão transferidos a um centro de análise de medicina forense em Israel para serem identificados

Reportar Erro
Israel recebe mais corpos entregues pelo HamasIsrael recebe mais corpos entregues pelo Hamas - Foto: DGil Cohen-Magen / AFP

Israel anunciou neste sábado (18) que recebeu os corpos de mais dois reféns entregues pelo Hamas na Faixa de Gaza no âmbito do acordo de cessar-fogo apoiado pelos Estados Unidos.

Leia também

• Netanyahu diz que guerra terminará após desarmamento do Hamas

• Israel condiciona reabertura de Rafah à devolução dos corpos dos reféns

"Israel recebeu, por intermédio da Cruz Vermelha, os corpos de dois reféns" que foram entregues às forças de segurança israelenses em Gaza, declarou o gabinete do primeiro-ministro de Israel em comunicado.

Os corpos serão transferidos a um centro de análise de medicina forense em Israel para serem identificados, acrescentou.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter