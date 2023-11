A- A+

CONFLITO Israel reduz para 1,2 mil o número de mortos no ataque do Hamas em 7 de outubro Segundo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, havia ''muitos corpos sem identificação''

Israel reduziu de 1,4 mil para 1,2 mil o número de mortos no ataque do Hamas ao seu território em 7 de outubro, informou nesta sexta-feira (10) um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores. De acordo com Lior Haiat, "este é o número revisto".

Ele afirmou, ainda, que havia "muitos corpos sem identificação" que descobriram "ser de terroristas".

— Não são vítimas israelenses — disse o porta-voz à AFP.

O novo balanço de 1,2 mil mortos, a maioria civis, foi relatado inicialmente num comunicado do ministério. Em nota, a pasta afirmou que "os terroristas do Hamas assassinaram a sangue frio 1,2 mil pessoas e sequestraram 240, incluindo bebês, crianças, mulheres e idosos". Em seguida, Haiat confirmou à AFP a revisão do balanço anterior.

Após este massacre, Israel prometeu "aniquilar" o Hamas e lançou uma campanha de bombardeios contra a Faixa de Gaza, que deixou até o momento mais de 11 mil mortos, entre eles 4,5 mil crianças, segundo o Ministério da Saúde do grupo islâmico, que governa o território.

