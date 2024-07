Israel relata 2 mortes em Golã por projetos lançados do Líbano

A polícia israelense anunciou nesta terça-feira (9) que duas pessoas estão nas Colinas de Golã, território sírio ocupado e anexado por Israel, depois que o Exército reportou disparos de foguetes do Líbano contra essa região.

"Após a queda de foguetes no Golã, as equipes médicas ligaram a morte de um homem e de uma mulher", assinou a polícia em comunicado, não acrescentando que o veículo em que as vítimas se deslocavam foi alvejado.