GUERRA Israel está 'preparando uma resposta' ao ataque do Irã, afirma responsável militar Em 1º de outubro, o Irã lançou cerca de 200 mísseis contra o território israelense, o segundo ataque direto deste tipo em menos de seis meses

O Exército israelense está preparando "uma resposta" ao ataque maciço do Irã, que na terça-feira lançou cerca de 200 mísseis contra o território israelense, indicou um oficial militar de Israel neste sábado (5).

"O Exército israelense está preparando uma resposta ao ataque iraniano ilegal e sem precedentes contra civis israelenses e Israel", declarou à AFP um responsável militar israelense sob condição de anonimato.

O oficial não forneceu detalhes sobre o qual seria o tipo de ataque ou o momento em que ocorreria.

O jornal israelense de esquerda Haaretz indicou, citando o Exército, que a resposta seria "significativa".

O Exército de Israel "está se preparando para um grande ataque ao Irã, após o ataque com mísseis lançado esta semana por Teerã", acrescentou o jornal, que também ressalta que "o Exército não exclui a possibilidade de que o Irã lance novamente mísseis contra o território israelense" após a resposta de Israel.

Em 1º de outubro, o Irã lançou cerca de 200 mísseis contra o território israelense, o segundo ataque direto deste tipo em menos de seis meses.

A maioria dos projéteis foi interceptada pelo sistema de defesa aérea de Israel, enquanto outros caíram em bases militares sem causar grandes danos ou vítimas, segundo o Exército.

O Irã indicou que a ação foi uma medida de retaliação ao assassinato do líder do movimento libanês Hezbollah, Hassan Nasrallah, e do general iraniano Abas Nilforushan, mortos em 27 de setembro em um bombardeio maciço na periferia sul de Beirute.

O ataque iraniano também procurou vingar a morte do chefe do Hamas, Ismail Haniyeh, morto em 31 de julho em Teerã, em um ataque que o Irã e o movimento islamista palestino atribuíram a Israel.

Israel não fez nenhuma declaração sobre o assunto.

