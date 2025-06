A- A+

NOVOS ALVOS Israel retoma ataques e diz atingir instalação de mísseis no Irã; conflito já deixa 238 mortos Tensão teve início na sexta-feira, quando o Exército israelense lançou um ataque sem precedentes contra o o território iraniano alegando impedir que o país se equipe com armas nucleares

Israel voltou a atacar o Irã na madrugada de domingo para segunda-feira, no horário local. As Forças de Defesa israelenses (IDF, na sigla em inglês) afirmaram que a Força Aérea está “atacando agora alvos de mísseis terra-terra no centro do Irã” por volta das 2h do horário em Teerã, 19h em Brasília.

O conflito entre os dois países já deixa ao menos 238 mortos, a maior parte de iranianos.

“Estamos agindo contra essa ameaça do nosso espaço aéreo e do espaço aéreo iraniano", disse o porta-voz internacional do Exército de Israel, tenente-coronel Nadav Shoshani, em publicação no X.

Um pouco antes, as IDF também afirmaram, em postagem na rede social, que locais de produção de armas do regime iraniano foram atingidos e degradados numa "onda de ataques em larga escala".

Enquanto isso, a agência de notícias iraniana Mehr disse que forças locais frustraram um ataque israelense na cidade de Parchin, no sudeste do país. Segundo o Ministério da Saúde iraniano, 224 pessoas morreram e 1.277 ficaram feridas nos últimos quatro dias de ataques no país. Mais cedo, porém, a ONG Human Rights Activists divulgou uma estimativa de 406 mortos e 654 feridos.

Já em Israel, os ataques por parte do Irã neste fim de semana mataram 11 pessoas, elevando o número de vítimas fatais para 14 desde o início do conflito. Ao todo, ambos os países registraram ao menos 238 óbitos desde a sexta-feira.

A tensão teve início com um ataque sem precedentes do Exército israelense contra o território iraniano, alegando ter como objetivo impedir que o país se equipe com armas nucleares.

