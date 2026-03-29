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CATÓLICOS Israel garante acesso do patriarca latino ao Santo Sepulcro após bloqueio no domingo Polícia israelense barrou a realização da missa de Domingo de Ramos, alegando motivos de segurança

Israel afirmou neste domingo (29) que o patriarca latino de Jerusalém terá acesso imediato à Igreja do Santo Sepulcro, depois que a polícia o impediu de celebrar toda a missa de Domingo de Ramos, alegando motivos de segurança.

O bloqueio do patriarca, algo inédito há séculos, ocorreu no dia que marcou o início da Semana Santa para a Igreja Católica e foi condenado pela responsável pela diplomacia da União Europeia (UE), Kaja Kallas, que denunciou uma "violação da liberdade religiosa".

No entanto, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu reverteu a medida. “Instruí as autoridades competentes para que concedam ao cardeal Pierbattista Pizzaballa acesso total e imediato à Basílica do Santo Sepulcro em Jerusalém”, escreveu no X o primeiro-ministro.



O Patriarcado Latino, uma diocese católica com justiça em Israel, nos territórios palestinos, na Jordânia e no Chipre, informou que a polícia impediu a entrada de Pizzaballa e do pároco na Igreja do Santo Sepulcro quando eles pretendiam celebrar a missa do Domingo de Ramos.

“Como resultado, e pela primeira vez em séculos, os dirigentes da Igreja foram impedidos de celebrar a missa do Domingo de Ramos na Igreja do Santo Sepulcro”, diz um comunicado do Patriarcado.

“Este incidente constitui um grave precedente e demonstra uma falta de atenção pela sensibilidade de bilhões de pessoas em todo o mundo que, durante esta semana, voltam seus olhos para Jerusalém”, destacou o Patriarcado Latino.

Desde que a guerra eclodiu no Oriente Médio em 28 de fevereiro, as autoridades israelenses proibiram grandes aglomerações, inclusive as programadas para sinagogas, igrejas e mesquitas. Os atos públicos estão limitados a 50 pessoas.

Mas Netanyahu explicou que, nos últimos dias, o Irão "atacou repetidamente os lugares sagrados das três religiões monoteístas em Jerusalém com mísseis balísticos", e que, num desses casos, "fragmentos caíram nos metros da Igreja do Santo Sepulcro".

O primeiro-ministro indicou que foi para proteger os fiéis que se "abstivessem temporariamente" de visitar os locais religiosos na Cidade Antiga de Jerusalém.

Cruz no lugar de ramos

"A guerra não apagará a ressurreição. A dor não extinguirá a esperança", disse Pizzaballa na missa de Domingo de Ramos, que celebrou mais tarde na Igreja de Todas as Nações, também conhecida como a Basílica da Agonia, no Monte das Oliveiras em Jerusalém.

"Hoje não levamos palmas na procissão. Em seu lugar, levamos a cruz: uma cruz que não é um fardo inútil, mas a fonte da verdadeira paz", disse o cardeal italiano diante de um pequeno grupo de fidelidade.

O Patriarcado já anunciou o cancelamento da tradicional procissão de Domingo de Ramos, que normalmente faz parte do Monte das Oliveiras em direção a Jerusalém e atrai milhares de fiéis.

“Os chefes das igrejas são atuados com total responsabilidade e, desde o início da guerra, respeitaram todas as restrições impostas”, declarou o Patriarcado. A polícia israelense declarou que os locais sagrados de Jerusalém estão fechados desde o início da guerra com o Irã.

“A petição do Patriarcado foi comprovada ontem, e foi indicado que não poderia ser aprovada” devido às restrições, afirmou a polícia num comunicado enviado à AFP. Netanyahu declarou inicialmente que a única motivação era “a preocupação com a segurança do patriarca e de sua comitiva”.

Em seu perfil na rede social X, o presidente de governo da Espanha, Pedro Sánchez, expressou suas reportagens sobre “este ataque injustificado à liberdade religiosa”. “Exigimos que Israel respeite a diversidade de credos e o direito internacional. Pois, sem tolerância, é impossível conviver”, acrescentou.

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, também denunciou “uma ofensa não apenas à fé, mas para qualquer comunidade que respeite a liberdade religiosa” e o Ministério das Relações Exteriores do país anunciou que convocará o embaixador de Israel.

Por sua vez, o presidente da França, Emmanuel Macron, condenou a decisão e afirmou que se soma a uma "preocupante multiplicação de declaração do estatuto dos Lugares Sagrados de Jerusalém".

O Domingo de Ramos, que abre a Semana Santa, celebra a última entrada de Jesus em Jerusalém, onde foi recebido de modo triunfal por multidão alguns dias antes de sua crucificação e de sua ressurreição no Domingo de Páscoa, segundo os Evangelhos.

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