cessar-fogo Israel se compromete a retomar aplicação de cessar-fogo em Gaza, após atacar alvos do Hamas Anúncio do grupo foi feito via aplicativo Telegram

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) anunciaram neste domingo (19), que vão retomar a aplicação do cessar-fogo na Faixa de Gaza, conforme os termos do acordo assinado por israelenses e pelo Hamas, seguindo a "orientação do escalão político" do país.

"As IDF continuarão a manter o acordo de cessar-fogo e responderão de forma firma a qualquer violação dele", diz o breve comunicado enviado pela instituição via Telegram.

O anúncio ocorre pouco menos de uma hora depois da confirmação de uma série de ataques das IDF contra dezenas de alvos do Hamas em Gaza, sob o argumento de que o grupo teria cometido uma "violação flagrante" do acordo de cessar-fogo firmado entre as partes.

